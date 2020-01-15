В сети появилось видео отставки премьер-министра России Дмитрия Медведева. Запись выложена в Telegram российских журналистов кремлевского пула.

На видео, где отключен звук видно, как президент России Владимир Путин идет с Медведевым по залу Кремля, они разговаривают, потом садятся за стол. Особой радости на лице нет ни у Путина, ни у Медведева.

Видео: t.me/RIAKremlinpool

До этого стало известно, что Дмитрий Медведев объявил о своей отставке с поста премьер-министра России, а также о роспуске состава правительства.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем в России хотят поменять Конституцию и что это значит для Украины.

Также на днях Медведев поздравлял российских журналистов мрачной цитатой.