"Стране" стали известны тарифные ставки украинских врачей в государственных больницах. С первого января 2020 года они немного выросли по сравнению с тарифными ставками зарплат в 2019 году, но все равно остаются низкими - чуть больше минимальной зарплаты у врачей, а у медперсонала - меньше, чем минимальная зарплата.

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Так, медсестры без категории получали 2958 гривен, а будут получать с января чуть больше, чем 3200 гривен. Рентген-лаборанты высшей категории получали около 3300 гривен, теперь будут получать чуть больше, чем 3600 гривен.

Врачи-хирурги высшей категории получали до повышения 4600 гривен, а после повышения тарифная ставка составила почти 5100, врачи других специальностей высшей категории будут получать 4772 гривны по сравнению с 4361 гривнами ставки в прошлом году.

Если сравнивать с зарплатами, которые получили за декабрь топ-чиновники, разница в отплате труда поражает. Так, хирург высшей категории имеет тарифную ставку в 46,8 раз меньше, чем заработная плата за декабрь главы Министерства иностранных дел Вадима Пристайко. А интерн с тарифной ставкой в 3800, получает в 60 раз меньше, чем министр экономики Милованов.

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Отметим, что зарплата включает в себя еще оплату дежурств, премии и другие надбавки, так что по факту она выше тарифной ставки, но в большинстве случаев - ненамного.

Ранее "Страна" писала о том, что Гончарук озвучил новые оклады чиновников, которые смогут получать до 200% премии.

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