Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство сумело провести электронную перепись населения, и теперь чиновники приступят к обнародованию данных. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными", - сказал он.

Дубилет уточнил, что погрешность применяемых методов существенно ниже, чем у традиционной переписки. И сейчас, по его словам, ведутся разговоры именно о таком формате переписи населения в Украине в 2020 году.

Напомним, 26 декабря прошлого года Кабинет министров Украины согласился с предложением МВД и Минцифры по реализации экспериментального проекта верификации данных о физических лицах, которые обрабатываются в некоторых национальных электронных информационных ресурсах.

Ранее "Страна" писала о том, что 15 декабря 2019 года в Украине стартовал второй этап пробного подсчета населения.