В воскресенье, 19 января 2020 года, для празднования Крещения в Киеве обустроены 16 мест, где жители и гости столицы смогут совершить ритуал омовения водой. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Плесо".

В частности, официально разрешено купаться в этот день в четырех районах Киева, а именно:

Днепровский район:

пляж "Детский" (Гидропарк);

пляж "Венеция" (Долобецкий остров);

пляж "Предмостная Слободка" (Гидропарк);

пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины);

пляж "Радужный" (озеро Радужное);

пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская);

пляж "Центральный" (Труханов остров).

Оболонский район:

пляж "Вербный" (озеро Вербное);

залив Оболонь в парке "Наталка";

пляж на Оболонской набережной;

пляж "Пуща-Водица".

Деснянский район:

зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).

Голосеевский район:

пляж "Галерный" (ул. Набережно-Корчеватская)

Также КП "Плесо" будет помогать в безопасном проведении мероприятий на популярных среди киевлян местах в Х-Park (парк "Муромец") и на озере Иорданском (пр. Степана Бандеры).

Специалисты просят придерживаться правил безопасности во время купаний, не употреблять алкоголь, заходить в воду и выходить из нее без спешки.

Напомним, что синоптики рассказали, будут ли в Киеве в этом году крещенские морозы.

Также мы писали о том, сколько киевлян ныряли в прорубь на Крещение в прошлом году.