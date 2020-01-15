Стало известно, где можно окунуться на Крещение в Киеве
В воскресенье, 19 января 2020 года, для празднования Крещения в Киеве обустроены 16 мест, где жители и гости столицы смогут совершить ритуал омовения водой. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Плесо".
В частности, официально разрешено купаться в этот день в четырех районах Киева, а именно:
Днепровский район:
- пляж "Детский" (Гидропарк);
- пляж "Венеция" (Долобецкий остров);
- пляж "Предмостная Слободка" (Гидропарк);
- пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины);
- пляж "Радужный" (озеро Радужное);
- пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская);
- пляж "Центральный" (Труханов остров).
Оболонский район:
- пляж "Вербный" (озеро Вербное);
- залив Оболонь в парке "Наталка";
- пляж на Оболонской набережной;
- пляж "Пуща-Водица".
Деснянский район:
- зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).
Голосеевский район:
- пляж "Галерный" (ул. Набережно-Корчеватская)
Также КП "Плесо" будет помогать в безопасном проведении мероприятий на популярных среди киевлян местах в Х-Park (парк "Муромец") и на озере Иорданском (пр. Степана Бандеры).
Специалисты просят придерживаться правил безопасности во время купаний, не употреблять алкоголь, заходить в воду и выходить из нее без спешки.
Напомним, что синоптики рассказали, будут ли в Киеве в этом году крещенские морозы.
Также мы писали о том, сколько киевлян ныряли в прорубь на Крещение в прошлом году.