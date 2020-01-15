Премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента РФ, Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты - а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, - они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти", - сказал Медведев на встрече с Путиным после послания.

"Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку", - отметил он.

Российский лидер поблагодарил правительство Медведева за работу и поручил исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров. По словам Путина, он удовлетворен результатами, которые были достигнуты.

Президент России заявил о планах ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить этот пост Медведеву.

Действующий состав Кабинета министров был сформирован после президентских выборов в марте 2018. После победы Владимир Путин переназначил Дмитрия Медведева премьер-министром, а также частично поменял состав его Кабинета.

Сегодня в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что должны быть внесены поправки в Конституцию, в том числе о предоставлении Госдуме права утверждать кандидатуру премьера и всех членов правительства (по представлению премьера).

Сегодняшняя отставка - не является формальностью (сегодняшнее послание это не предусматривало), а подразумевает реальное сложение полномочий Кабинета Медведева.

Ранее "Страна" писала, что Медведев поздравил журналистов мрачной цитатой.

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