С апреля этого года повышается пенсионный возраст для украинок. Они смогут уходить с работы в возрасте 59,5 лет. Через год планируется новое повышение, еще на полгода. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"Пенсионный возраст для женщин на сегодня определяется в зависимости от даты рождения. В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pfu.gov.ua

К примеру, теперь украинки, рожденные в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, смогут выйти на пенсию в возрасте 59,9 лет. Те же, кто родился после 1 апреля 1961 года, будут выходить на пенсию в 60 лет.

При этом уточняется, что для назначения пенсии необходимо наличие не менее 27 лет рабочего стажа. С каждым годом этот показатель будет расти, вплоть до 35 лет в 2028 году.

Фото: facebook.com/pfu.gov.ua

Напомним, 10 января Верховный суд постановил, что Кабинет министров не сможет отменить доплаты к пенсии, определенные законом.

Также "Страна" писала, что Кабинет министров Украины обновил порядок отбора банков, которые осуществляют выплаты пенсий, пособий и зарплаты работникам бюджетной сферы.