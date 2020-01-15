Украина анонсировала проведение нового обмена пленными и удерживаемыми лицам с так называемыми "республиками" на территории Донбасса. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что сейчас в Киеве занимаются подготовкой новых списков на обмен. По словам Зеленского, он обеспокоен невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" на Донбассе.

Как сообщалось, 14 января представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма заявил, что выполнению политической части минских соглашений должно предшествовать обеспечение безопасности в Донбассе.

Напомним, 29 декабря состоялся первый за последние два года крупный обмен пленными между Украиной и "ЛДНР". Киев получил 76 человек, Донецку передали 60 человек, Луганску — 63 человека. Среди освобожденных Киевом лиц были пять бывших сотрудников "Беркута".