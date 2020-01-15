Стала известна обновленная декларация главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и его жены, которая была заполнена перед увольнением. Об этом свидетельствуют данные на сайте НАПК. Обновленный документ появился на сайте 4 января 2020 года.

Так, чиновник и его супруга владеют квартирой в Киеве на 94,9 кв.м. Начиная с 2008 года, семья проживает в доме площадью 413 кв.м. и пользуется двумя участками по 800 "квадратов" в Петропавловской Борщаговке, а также двумя нежилыми площадями: 10,8 кв.м. и 60,86 кв.м. Они записаны на тещу бывшего главы СБУ.

Ольга Грицак владеет земельным участком в Киевской области площадью 2135 кв.м.

Кроме того, семья имеет 8 транспортных средств: Toyota Land Cruiser (2013), Mersedes-benz G250D (1991), Harley-Davidson (2013), Land Rover Range Rover (2012), Volkswagen Caddy Kasten 2008, Volkswagen LT35 (2005), Mercedes-benz Sprinter 416 cdi (2004) и Ford Transit (2012).

Также Грицак задекларировал зарплату в СБУ – 865 144 грн. А доход его жены был еще больше – 120 215 грн зарплаты. А вот от отчужденного имущества Ольга получила 1 620 000 грн. Еще 234 000 грн женщина получила за сдачу в аренду имущества.

А за занятие бизнесом (Ольга является конечным бенефициаром ООО "Ольвия-1") – 1 872 500 грн.

Наличными Грицак держит 57 000 долларов, 18 000 евро и 770 000 гривен. А его супруга – 45 000 долларов и 27 000 евро.

Напомним, 27 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил с воинской службы экс-главы СБУ Василия Грицака, о чем свидетельствует указ №963/2019.

Также "Страна" писала, что Антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможного совершения бывшим главой СБУ Василием Грицаком государственной измены и шпионажа.