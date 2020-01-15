Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств", - говорится в обнародованном сообщении.

Напомним, что министр обороны объявил о новых точках разведения войск на Донбассе, которые пока нельзя называть.

Также мы писали о том, что Лавров заявил, что Украина предложила для разведения сил в Донбассе участки "в чистом поле".