В одной из ветеринарных клиник Черкас открыли вакансию обнимателя котов. Об этом говорится в сюжете канала НТН.

На стационаре в клинике постоянно находится около десятка уличных кошек и им очень не хватает внимания. Когда человек гладит кота, животное социализируется и перестает так бояться.

В клинике рады любым посетителям, которые готовы прийти и уделить время котам. Основной "критерий отбора" - любовь к животным и желание потратить на них немного времени.

Также в сюжете сообщается, что всем котам из стационара нужна любящая семья.

Видео: YouTube/Свідок НТН

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