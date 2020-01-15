Децентрализация в варианте, который предлагает власть Украины, – это прямой путь к авторитаризму. Об этом журналистам заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя законопроект власти по децентрализации.

По его словам, именно введение института префекта может привести к авторитаризму в стране. "Введение института префекта – это прямой путь к авторитаризму. Любого мэра или председателя местного совета можно отстранить на основании предложения префекта. То есть будут какие-то "смотрящие" за областью или громадой, которые будут решать – будет работать руководитель, которого избрали люди, или нет. Что это вообще за позиция? Если этот руководитель принимает какое-то незаконное решение, то есть правоохранительные органы и суд", – отметил оппозиционный политик.

"Люди понимают, что делается, понимают, что их снова пытаются загнать в стойло, поэтому очень много протестов против этого законопроекта. Граждане категорически против введения института политических "смотрящих" в виде префектов, как это сегодня предлагается", – сказал Бойко.

"Это не децентрализация, а дальнейшая централизация. Мы категорически против законопроекта в таком виде и не будем его поддерживать", – заявил сопредседатель фракции оппозиционеров.

Напомним, в середине декабря президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, который вносит изменения в Конституции по децентрализации власти. 16 декабря был опубликован текст проекта. Согласно ему, президент предлагает ликвидировать понятие "район", ввести "округ" и институт префектов вместо госадминистраций, а также выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.

Также "Страна" подробно разбиралась в том, как у Зеленского собираются проводить изменения в Конституцию по децентрализации в материале "Порошенко в помощь".