Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №2314, автором которого является президент Украины Владимир Зеленский, и который урегулирует вопрос работы Верховного суда. Об этом сообщается на сайте парламента.

Так, за его принятие проголосовали 237 нардепов. К слову, он был отправлен в Раду с отметкой "как неотложный" документ поступил еще 25 октября прошлого года.

Он вносит изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.

Ранее "Страна" писала, что сегодня на повестке дня народных депутатов находится законопроект о децентрализации, Налоговом кодексе, а также альтернативный проект закона о легализации игорнго бизнеса.

Напомним, во вторник, 14 января, в Верховной Раде сняли с повестки дня вопрос о направлении в Конституционный суд проекта изменений в Конституцию в части децентрализации.