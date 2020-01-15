В Житомирской области банда держала в рабстве 7 мужчин, предварительно завербовав их на разных работах. Об этом сообщает прокуратура Житомирской области.

В сообщении говорится, что четыре человека на территории Олевского и Емильчинского районов удерживали 7 человек, у них отобрали документы.

"Содержались мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, некоторые из них имели инвалидность. При обращении с людьми применяли насилие для угнетения их воли, привлекали других лиц для контроля их перемещения, запрещали покидать места так называемого "проживания" и "работы", незаконными действиями пресекали попытки сопротивления", - передает прокуратура.

Фото: пресс-служба прокуратуры

Правоохранители обнаружили шесть человек, среди которых гражданин Беларуси. В бытовых помещениях, в ходе обысков обнаружили холодное огнестрельное нарезное оружие, боеприпасы, взрывчатку.



Сейчас задержаны 4 человека, 2 из них сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 149 УК Украины (организация вербовки, перемещение, сокрытие людей с целью трудовой эксплуатации с использованием принуждения, обмана, материальной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния с применением насилия, что является опасным для жизни и здоровья, совершенных по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос о применении мер ко всем задержанным. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее "Страна" писала, что на границе с Польшей задержали бельгийца, который продавал украинок в секс-рабство.

Также мы рассказывали, что в Украине разоблачили сеть фальшивых "реабилитационных центров", где держали в рабстве 100 человек.