В среду, 15 декабря, Кабинет министров предложил ввести уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних и незаконные военизированные или вооруженные формирования. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Телеграм-канале.

"Кабмин усиливает ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность. Соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду", - написал Гончарук.

Как он отметил, так, правительство предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования.

За соответствующее преступление правительство предлагает наказывать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Скриншот: t.me/PMHoncharuk/257

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