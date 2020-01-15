В Панаме не проводится никаких расследований в отношении юриста Андрея Портнова. Об этом в Telegram сообщил сам Портнов со ссылкой на заявление Национальной прокуратуры Панамы.

"Петр Порошенко, Вы и Ваше преступное кубло, с целью скрыть отмывание Вами преступных доходов в Панаме, со всех телевизионных экранов врали о том, что в отношении меня якобы ведётся расследование за дачу в отношении Вас ложных показаний в Панаме", - написал он.

Портнов добавил,что Порошенко действовал в привычном ему стиле, меняя информационную повестку. "Вы - офшорный вор, причастный к хищениям из бюджета и отмыванию преступных доходов. И на свободе Вы пока только благодаря самовлюбленному генеральному прокурору. Но это не навсегда", - отметил юрист. Он также привел письмо прокуратуры Панамы.

Фото: t.me

Перевод письма

Генеральная прокуратура

Обвинительная уголовная система

Национальная Прокуратура



Генеральный секретарь Генеральной прокуратуры, подписавшийся ниже, в ответ на письменный запрос адвоката Джованни А. Флетчер Х., в качестве главного адвоката господина Портнова Андрея Владимировича, гражданина Республики Украина, с заграничным паспортом № PU262444,



Удостоверяет:



подписанное Генеральным секретарем Генеральной прокуратуры свидетельствует, что, согласно личных и информационных данных (платформы SAJU и SPA) дел, которые поступают к помощнику Генерального секретаря Генеральной прокуратуры, в отношении Портнова Андрея Владимировича, паспорт № PU262444, против него не ведутся расследовательские действия. Так же отмечается, что на запрос Генерального секретаря остальные органы Национальной Прокуратуры письменно засвидетельствовали, что согласно документов, находящихся в архиве Генеральной прокуратуры, в отношении Портнова Андрея Владимировича, паспорт № PU262444, отсутствует запись о том, что против него ведется расследование, где он фигурирует как обвиняемый.



Седьмое января две тысячи двадцатого года (2020).



Делиа А. Де Кастро Д., Генеральный Секретарь

Напомним, что адвокаты Порошенко заявили, что в Панаме закрыли дело против экс-президента Украины.

После этого Портнов опроверг информацию о закрытии прокуратурой Панамы дела против Порошенко.