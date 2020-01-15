Кабинет министров на заседании утвердил новый минимальный размер окладов и сетку зарплат для топ-чиновников. Об этом свидетельствует презентация в Telegram-канале нардепа Алексея Гончаренко.

Так, руководитель государственного органа (Офис президента, Секретариат Кабмина, СНБО, Офис Генпрокурора) будет получать 37 800 гривен. Если же это будет руководитель министерства, органа исполнительной власти – 33 600 грн. Руководители остальных органов власти будут получать оклад в размере 29 400 грн.

При этом минимальный размер оклада установлен на уровне двух прожиточных минимумов - 4204 гривны.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Оклад первого зама руководителя органов центральной власти был установлен на уровне 35 900 грн. Если же это замминистра или руководителя органа исполнительной власти, то он получит 32 000 грн. Первые замы остальных государственных органов будут получать 28 000 гривен.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Руководители департаментов, главных управлений и служб центральных органов власти будут получать оклад в размере 20 700 грн. Если мы говорим о министерствах и органах исполнительной власти, то они будут получать 19 900 грн. А на аналогичных должностях в других органах власти сумма оклада установлена в размере 15 900 грн.

Уточним, что премии и надбавки теперь не могут превышать 200% от суммы оклада.

Другими словами, высшие чиновники с окладом в 37 800 гривен теперь не смогут получать за свою работу более 114 тысяч гривен в месяц.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем утверждает, что не получал зарплату в 300 тысяч гривен. В декларации чиновника говорится, что его зарплата составляет 176 044 гривен.

Ранее сообщалось, что в среду министров "слуги народа" вызовут "на ковер" из-за огромных премий.