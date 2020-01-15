Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, который был задержан иранскими властями из-за участия в акции протеста, уехал из Ирана. Об этом пишет Associated press.

В сообщении говорится, что ранее посол получил "предварительное уведомление", однако неизвестно, что именно в нем было. В МИД Великобритании заявили, что отъезд Макэра носит плановый характер, и это было запланировано еще до его задержания. Позднее посол должен вернуться в Иран.

Напомним, что сам Роберт Макэйр отрицает, что принимал участие в протестах на территории Ирана. По его словам, он отправился не на протесты, а на мероприятие, которое было заявлено как бдение в память о жертвах крушения украинского самолета.

Ранее "Страна" писала, что судебная система Ирана объявила Роберта Макейра персоной нон грата и призвала к депортации, в тот же день сторонники иранской власти демонстративно сожгли портрет британского посла.

Напомним, протесты, во время одного из которых и был задержан посол, вспыхнули после обнародования информации о том, что самолет МАУ сбили военные ракеты Ирана. Против митингующих полиция использовала слезоточивый газ, дубинки, водометы, свето-шумовые гранаты и стреляла из оружия.