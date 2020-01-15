В декабре многие топ-чиновники Украины и даже помощники народных депутатов значительно увеличили свои зарплаты за счет премий, материальной помощи на решение вопросов оздоровления и социально-бытовых проблем. "Страна" провела опрос среди народных избранников и узнала, что они думают о происходящем.

Алексей Устенко. Фото: Facebook/Алексей Устенко

Алексей Устенко, депутат партии "Слуга народа".

"Помощники депутатов получают зарплату из государственного фонда, и она ограничена в размере примерно до 48 тысяч гривен. По поводу премий министерств, то, конечно, это ненормально. Замминистра получает 500 тысяч премии. Это нонсенс. В самой бедной стране Европы простые люди получают 2-4 тысячи гривен, по регионам зарплата 7-8 тысяч, а топ-чиновник получает около двух миллионов, то для меня загадка, какое право они имеют на это? У меня лично будет вопрос к некоторым чиновникам на счет премий в 500 000 гривен. Особенно, вопрос к "Нефтегазу", которым выписали премии 30 миллионов гривен. Это слишком много даже для Объединённых Арабских Эмиратов, не говоря уже про Украину. Это космические суммы, которые не получают топ-чиновники ни в одной стране. Хорошо, что в шоке все: спикер, Офис президента, депутаты. Никто не считает это нормой. Реакция негативная с любой стороны. Я считаю, что достойная зарплата для министра – 100-130 тысяч гривен. За какие заслуги мы должны выплачивать заместителю министра культуры полмиллиона гривен?"

Александр Качура. Фото: Facebook/Александр Качура

Александр Качура, депутат партии "Слуга народа".

"На бюджет, который выделяется депутатам для помощников, нардеп может взять себе десять помощников, а может и одного. Понятно, что высокопрофессиональные помощники претендуют на весь этот бюджет, но не слышал, чтобы на два бюджета претендовали. Например, я взял двух помощников юристов. У них зарплата приблизительно 15 тысяч гривен. У меня нет спичрайтеров и пресс-секретарей. Помощники занимаются законотворческой деятельностью, анализируют, ищут недостатки в законопроектах. Отвечают на сотни запросов. По поводу зарплат у меня есть вопросы и к некоторым министерствам. Вчера на заседании спикер Дмитрий Разумков потребовал объяснения у Кабмина, я тоже направил запрос".

Дмитрий Черный. фото: bagnet.org

Дмитрий Чёрный, депутат партии "Слуга народа".

"По поводу помощников у нас с вами вышло недопонимание. Я читал ваш материал (статья о зарплатах помощников депутатов – Ред.). Просто не все помощники забирают зарплату каждого месяца, они могут забрать несколько в конце года. Поэтому получается такая сумма. Насчет премий в министерствах, то вчера на фракции поднимался этот вопрос. Я могу сказать, что это позор. Когда обычные жители должны выживать, у министров такие премии. Их вызвали в Верховную Раду для объяснений ситуации. Не исключаю варианта, что замминистра могут потом просто делиться частью премий с самими министрами. Но это просто предположение, не более. Если они не смогут аргументировать эти огромные суммы, то такие премии - плевок в лицо гражданам Украины".

Кирилл Нестеренко. Фото: Facebook/Кирилл Нестеренко

Кирилл Нестеренко, депутат партии "Слуга народа".

"Это недопустимо. Я думаю, как бы я поступил. Это же деньги налогоплательщиков. Мне просто даже неудобно, когда обсуждают повышение зарплат. У меня много помощников и я им доплачиваю ещё со своей зарплаты. В декабре частично свою зарплату отправил на благотворительность. У моей бабушки пенсия 1800 гривен. А тут такие премии. Это цирк. Пусть публично извиняются и делают так, чтобы эти деньги направить на нужды государства".

Ирина Верещук. Фото: Facebook/Ирина Верещук

Ирина Верещук, депутат партии "Слуга народа".

"Как так получилось, что в самой бедной стране Европы такие премии? Это даже не зарплата, а премия, выписывается за эффективность и качество работы. Они называют реформой сокращение рабочих мест на убыточных госпредприятиях – большого ума не нужно, чтобы сократить людей и назвать это реформой. За счёт оптимизации расходов они насчитали себе премии. Я очень против. Я критиковала бюджеты Гройсмана 2018-2019 годов, но мы даже здесь имеем ухудшение ситуации с культурой. И тут же министр культуры Бородянский целый пост написал о том, почему должны быть высокие зарплаты. Потому что оклад очень низкий, а нужно премиями нагонять. Нет, нужно внести постановление и поднять оклады не только министрам и заместителям, а всем. Это честно. Чтобы библиотекарь в Раве-Русской и чиновник в Киеве понимал адекватную логику процесса. Я не против высоких зарплат, я против неадекватного подхода. Давайте поговорим об "Укрпоште". Зарплата директора – 2 миллиона гривен. Оборот этой компании 350 миллионов долларов, хотя компанией ее называть сложно. В США - 70 миллиардов. В соответствии возьмём процент зарплаты от оборота. В случае "Укрпочты", процент одного руководителя - 0,5%. А в США - 0, 009 %. У господина Смелянского есть американский паспорт. Я понимаю, что он не чувствует ответственности за то, что делает в стране. Они оторвались, они в космосе, а эта ситуация бьет рикошетом по нам. Мы будем требовать отчёт. Я не понимаю премий в 300%, хотя я тоже работала руководителем. Ещё раз хочу повторить министрам, которые уже пишут, что у них четверо детей: "Политическая должность - не бизнес". Я буду требовать ответственности для этих лиц. Я лично обращалась к премьеру и спрашивала, как так получилось, что глава ЦИК получает 450 тысяч гривен? Что он такого сделал? Мы должны разобраться, и это будет тестом для нас. Мы должны заставить этих людей уйти в отставку и требовать объяснений у премьера, потому что то, что он говорит, не является объяснением в государстве, которое находится в трудном положении".

Напомним, министры Кабмина резко увеличили свои оклады за счет премий, материальной помощи на решение вопросов оздоровления и социально-бытовых проблем, получив за декабрь до 400 тысяч гривен зарплаты.

Также "Страна" писала, что Глава министерства юстиции Денис Малюська выписал себя премий почти на дюжину окладов. За октябрь 2019 года - 56 000 гривен, премию за ноябрь 2019 года - 67 200 гривен, премию за декабрь 2019 года - 67 200 гривен