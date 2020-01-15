Во вторник, 14 января, в Геническом районе Херсонской области произошло ДТП с участием сотрудников полиции. Как сообщает пресс-служба полиции, работник местного отдела полиции за рулем Mitsubishi выехал на встречную полосу движения, где врезался в автомобиль патрульной службы, в котором находились три человека.

Фото: hr.npu.gov.ua

В результате аварии все четверо ее участников были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Фото: hr.npu.gov.ua

При этом, по данным сообщества Оперативный в Facebook, полицейский на Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения. "При прохождении осмотра в больнице у него было 1,8 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.

Видео: facebook.com

Напомним, что в полиции назвали причину ДТП с автобусом "Херсон - Москва", в котором погибли 3 человека и 16 получили ранения.

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