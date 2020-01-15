Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, трехлетнего сына которого расстреляли в джипе, в результате покушения на него самого, фактически обвинил полицию в саботаже расследования этого дела. Об этом он сегодня заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Страны".

"У меня есть 100% информация, что два человека причастных к убийству моего сына свободно гуляют по стране. Еще я точно знаю, что один из сотрудников правоохранительных органов был в тесном контакте с исполнителями этого убийства. Нас никто не слышит", - заявил Соболев на пресс-конференции, которую вала вместе с женой, Инной Соболевой.

Фото: Страна.ua

Но конкретных фамилий Соболев не назвал. Он только сказал, что основные подозреваемые с его точки зрения - это Виктор Татьков, Артур Емельянов (оба - бывшие влиятельные судьи), Евгения Бурун (бывший руководитель сети супермаркетов "Обжора" в Донецке) и Николай Будыка (бизнесмен, который воевал с Соболевым за активы в Мариуполе).

Фото: Страна.ua

Соболев также добавил, что по его информации за его убийство было заплачено несколько миллионов долларов. "Я готов заплатить два миллиона гривен тому кто предоставит информацию касательно заказчиков этого убийства", - заявил Вячеслав Соболев.

"Страна" подробно рассказывала об обстоятельствах убийства 3-летнего мальчика.

Напомним, что Печерский суд опроверг освобождение из-под стражи людей, причастных к убийству сына Соболева.

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