Правоохранители задержали еще одного члена группировки, которая причастна к убийству Амины Окуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева. Об этом сообщает "Следствие.инфо".

Так, названо имя задержанного – Андрей Кравченко. Его задержали утром, 15 января, неподалеку от дома. На данный момент неизвестно, было ли ему объявлено подозрение.

Позже в полиции уточнили, что задержание произошло по факту подозрения причастности мужчины к убийству в 2014 году предпринимателя Павла Зможного. Однако, эта же группировка, по мнению следователей, причастна к убийству Амины Окуевой.

Напомним, 14 января Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Амину Окуевой Игорю Редькину. Его оставили под стражей на 60 суток, до 11 марта 2020 года.

Ранее "Страна" первой назвала фамилию задержанного. По информации наших источников в прокуратуре Киевской области, по версии следствия, Игорь Редькин организовал преступную группировку киллеров совместно с двумя подельниками-киевлянами: 32-летним Сергеем Веремийчуком и 32-летним Павлом Липским (по данным полиции, все они свою вину отрицают). Группировка была организована по образцу бригад 90-х годов.