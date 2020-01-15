Выплаты родственникам погибших украинцев на самолете МАУ в Иране оказались меньше зарплат министров
Украинское правительство утвердило всестороннюю поддержку, включая юридическую и финансовую, для родных и близких погибших на сбитом иранскими военными самолете МАУ. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
Он отметил, что Кабмин в течение недели заплатит семьям погибших украинцев по 200 000 гривен помощи. Единовременная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат.
"Мы проконтролируем надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенции. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 000 СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $ 180 000", - пишет премьер.
Также правительство Украины настаивает на компенсациях от властей Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.
"Никакие компенсации не утолят боли от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость", - резюмировал премьер.
Скриншот: t.me/PMHoncharuk/253
Стоит отметить, что размер выплат, которые премьер пообещал семьям жертв, значительно меньше зарплат некоторых министров, которые они получили за декабрь прошлого года. Так, зарплаты некоторых министров в декабре превысили двести тысяч гривен "грязными" - то есть до вычета налогов. Например, зарплата главы МИД Вадима Пристайко за декабрь составила 234 тысячи гривен, а возглавляющего Минюст Дениса Малюськи - 226 тысяч.
Напомним, 8 января в Иране потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины (МАУ). 176 человек, находившихся на борту лайнера, погибли на месте авиакатастрофы, в том числе 11 украинцев (два пассажира и 9 членов экипажа).