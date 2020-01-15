Украинское правительство утвердило всестороннюю поддержку, включая юридическую и финансовую, для родных и близких погибших на сбитом иранскими военными самолете МАУ. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

Он отметил, что Кабмин в течение недели заплатит семьям погибших украинцев по 200 000 гривен помощи. Единовременная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена ​​до получения семьями всех страховых выплат.

"Мы проконтролируем надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенции. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 000 СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $ 180 000", - пишет премьер.

Также правительство Украины настаивает на компенсациях от властей Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.

"Никакие компенсации не утолят боли от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость", - резюмировал премьер.

Скриншот: t.me/PMHoncharuk/253

Стоит отметить, что размер выплат, которые премьер пообещал семьям жертв, значительно меньше зарплат некоторых министров, которые они получили за декабрь прошлого года. Так, зарплаты некоторых министров в декабре превысили двести тысяч гривен "грязными" - то есть до вычета налогов. Например, зарплата главы МИД Вадима Пристайко за декабрь составила 234 тысячи гривен, а возглавляющего Минюст Дениса Малюськи - 226 тысяч.

Напомним, 8 января в Иране потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины (МАУ). 176 человек, находившихся на борту лайнера, погибли на месте авиакатастрофы, в том числе 11 украинцев (два пассажира и 9 членов экипажа).