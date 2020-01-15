Сегодня Владимир Путин дал старт процессу трансфера власти в России.

Он предложил изменить российскую Конституцию и усилить в ней полномочия Госдумы и правительства. Что ослабит, соответственно, значение главы государства.

Отсюда можно сделать вывод, что на свой пятый президентский срок (после истечения полномочий в 2024 году) он не пойдет.

Многие выссказывают предположение, что Путин переместится в премьерское кресло. Откуда сможет управлять страной почти так же, как и сейчас.

Тем более, что такой опыт у него уже был - в 2008 году президентом был избран Дмитрий Медведев, а Путин стал премьер-министром. Чтобы в 2012 году вернуться в Кремль.

Однако, судя по тому, что Путин предложил серьезно урезать полномочия президента - оставаться в своей нынешней должности он больше не планирует.

Но и пост главы правительства, даже при расширении его полномочий, не выглядит таким уж привлекательным. Он является зависимым как от парламента (который назначает министров), так и президента, который будет по-прежнему контролировать силовиков и сможет уволить любого члена правительства.

Также, судя по проекту Путина, расширяются полномочия Госсовета, в который сейчас входят губернаторы, а также Совета Федерации (верхняя палата парламента).

Другими словами, Путин предлагает значительно ослабить полномочия президента, но не передавать их кому-то в одни руки (например, в руки премьера), а распорошить их между разными органами власти, чтоб не один из них не имел "контрольного пакета" влияния в стране.

Такая своеобразная система политического баланса, сдержек и противовесов, которая не позволит ни президенту, ни премьеру (кто бы им ни был) резко поменять сложившуюся в России систему и курс государства.

Но, очевидно, что роль Госдумы в управлении государством возрастает. А значит и возрастает значение выборов в российский парламент, которые состоятся в сентябре 2021 года.

Первое практическое последствие послания Путина уже произошло - правительство России во главе с Медведевым подало в отставку.

"Страна" разбиралась в сенсационных предложениях президента России и в том, что они означают.

7 пунктов Путина

Сегодня, 15 января, российский лидер зачитал свое обращение к Федеральному собранию. Обычно это происходит позже - весной. Однако в этом году выступление Путина перед сенаторами сдвинули на конец новогодних праздников.

Как стало понятно после обращения - в силу высокой важности того, что предложил ВВП.

Путин внес идею поменять Конституцию России. Приведем основные положения этой политической реформы.

1. Госдума получает право утверждать весь состав правительства - от премьера до министров. Президент будет обязан назначить тех, кого утвердил парламент. При этом президент сможет увольнять премьера и его замов.

2. Президент сохраняет за собой управление армией и правоохранительными органами. Их глав он назначает после консультаций с Советом Федерации.

3. Совет Федерации получит право отстранять судей Верховного и Конституционного судов - по представлению президента.

4. Конституционный суд сможет оценивать по запросу президента конституционность законов и отменять их.

5. В Конституцию вводится новый орган - Государственный совет России. Сейчас он существует как совещательный при президенте. Туда входят все крупные чиновники и губернаторы.

6. На пост президента не может претендовать человек, когда-либо имевший другое гражданство, кроме российского. Непрерывно проживать в России нужно последние 25 лет.

Высшие должностные лица - премьер, министры, губернаторы - не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство.

7. Из Конституции убирается положение, по которому международные договора, подписанные Россией, выше положений Основного закона и национального законодательства.

Путин предложил вынести эти изменения на референдум сразу пакетом. ЦИК России заявил, что может провести плебисцит уже в текущем году.

Что значит конституционная революция в России?

Во-первых, президент в значительной степени теряет влияние на правительство, которое теперь будет опираться на Думу.

Во-вторых, глава государства теряет часть власти над силовиками. Их он сможет назначать только после консультаций с Советом федерации. Сейчас Путин назначает и снимает силовиков напрямую.

Правда, это частично уравновешивается тем, что президент может увольнять премьера и его замов, а также, при известных оговорках, отменять законы через Конституционный суд.

В-третьих, повышается роль губернаторов - через повышения статуса Госсовета.

То есть абсолютного уменьшения президентской власти нет. Есть перебалансировка, при которой часть полномочий смещается в сторону Думы и правительства,. При этом и президент - по-прежнему сильная фигура, и губернаторы получают зримое усиление.

В-четвертых, есть еще один пласт конституционных изменений - это снижение влияния извне на события в России. Новые нормы исключают исполнение Россией решений международных трибуналов, которые невыгодны РФ.

Как решится проблема-2024?

Изменения в Конституцию на практике означают следующее.

Уже в этом году проводится референдум по изменениям в Конституцию. И, вполне возможно, они вступят в силу после следующих выборов в Госдуму в 2021 году (хотя это пока предположение).

Учитывая рейтинг Путина, под его именем на выборах в Думу может победить любая политическая сила, которая назначает премьера и министров. Получая основную власть в стране и главное - прямой контроль над бюджетом.

Не исключено, что сегодняшняя отставка правительства - подготовка к формированию команды на эти выборы, которую возглавит новый премьер-министр.

Второй вариант - новые нормы Конституции вступят в силу после президентских выборов в 2024 году, в которых Путин уже не будет участвовать.

Но какую роль он будет играть после своего ухода - непонятно. Возможно, он действительно станет премьер-министром.

Недаром его сегодняшняя речь была посвящена резкому росту социальных выплат в стране - на детей, семьи, ипотеку. Все это прерогативы скорее правительства, чем президента, чей приоритет - армия и внешняя политика.

Путин также может возглавить Госсовет.

А возможно просто останется неформальным "лидером нации" и арбитром. А таковой потребуется в силу "распорошенности" полномочий между разными органами власти.

Так или иначе, но беспокоивший всех транзит власти в России сегодня впервые обрел конкретные черты.

Значение для Украины

Для Украины пока можно сделать два вывода.

Первый. Курс России после ухода Путина из Кремля скорее всего не поменяется (в том числе, и в отношении Украины).

Обрезанные полномочия нового президента вряд ли позволят ему изменить основные векторы политики России как внутренней, так и внешней.

В целом, власть останется в руках у нынешней элиты.

Второй. Ликвидация центра принятия единоличных решений при новой конфиграции российской власти, означает, что Москва вряд ли сможет пойти на какие-то резкие шаги в отношении Украины. Подобно тому, как в свое время на них пошел Путин во время аннексии Крыма.

Новое коллективное "политбюро" будет, скорее склонно к стабилизации внешнеполитической ситуации и к решению самых острых проблем, которые накопились в последние годы и которые мешают российской элите "жить спокойно".

На кардинальные уступки, которые от Кремля ожидают на Западе и в Киеве, новые власти РФ вряд ли пойдут, чтоб не подрывать свой авторитет внутри России, но какие-либо небольшие компромиссные шаги для ускорения решения проблемы Донбасса, возможны. Если, конечно, к компромиссам будет готова и Украина.