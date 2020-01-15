Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем утверждает, что не получал зарплату в 300 тысяч гривен.Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Задекларировал свой доход за декабрь. Он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда "зарплаты в 300 тысяч". Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне", - написал он.

Отметим, что в декларации чиновника говорится, что его зарплата составляет 176 044 гривен. По словам Найема, эта сумма "может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от результатов" работы.

Вместе с этим Найем отметил, что у бывшего руководства Концерна официальные выплаты были почти почти вдвое меньше. ""Результаты" нам и стране еще долго разгребать. А об их неофициальных доходах мы узнавали от Бигус и НАБУ", - написал Найем.

По его словам, "теперь все открыто" и можно выбрать, что результативнее и ближе: "опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами у руля государственных стратегических предприятий или команда менеджеров с огромными амбициями и одной белой и открыто задекларированной зарплатой".

Фото: facebook.com

Ранее Найем указал в декларации, что по месту основной работы в "Укроборонпроме" получил 310 521 гривни зарплаты.

Напомним, что Абромавичус объяснил, за что Найем в Укроборонпроме получает 310 тысяч зарплаты в месяц.

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