Размер залога для кандидатов, которые будут баллотироваться на должность мэра Киева, по сравнению с 2015 годом, вырос в 40 раз. Об этом сообщает движение "ЧЕСНО".

"Расчеты на основе формулы с Избирательного кодекса свидетельствуют, что размер залога для кандидата в мэры облцентра или большого города от 90 тысяч избирателей будет составлять не менее 170 000 гривен (Ужгород)", - говорится в сообщении.

Наиболее дорогим размер залога будет для кандидатов в Киеве – более 4 млн гривен.

Уточняется, что размер залога для возможности баллотироваться в Киеве, по факту, будет выше, чем, если бы человек баллотировался в президенты. Там размер залога составляет 3 млн гривен.

Фото: chesno.org

Напомним, ветеран АТО из Винницы Александр Грамарчук, который на прошедших выборах был соратником Петра Порошенко, наладил производство мясных консервов и продает их в социальных сетях под названием "Сепар в сметане".

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Украине прошли выборы в 86 объединенных территориальных общинах.