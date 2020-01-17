17 января - день ангела Дениса. Православные отмечают память Дионисия Ареопагита. Собрали поздравления и открытки с именинами, а также сведения об именинниках и святом Дионисии.

Кто такой Дионисий Ареопагит

У Денисов 24 дня ангела в году, каждый из которых посвящен определенному святому. Считается, что покровительствует тот святой, день памяти которого ближе к вашему дню рождения.

17 января - день ангела в честь Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. Это христианский мыслитель и святой. Он родился в Афинах и получил классическое эллинское образование. Когда он был в Египте, где учил астрономию, произошло затмение Солнца. Это случилось во время распятия Христа. Дионисий сказал, что это знак того, что страждет создатель мира.

По возвращению в Грецию Дионисий за свою мудрость стал членом Ареопага (органа власти). Когда перед Ареопагом выступил апостол Павел, рассказывающий о новом учении, Дионисий уверовал и позже принял крещение и провел три года возле апостола Павла. А сам был рукоположен в епископа Афинского.

Священномученик Дионисий Ареопагит

Дионисий присутствовал при погребении Девы Марии в Иерусалиме. Отправился в Рим, где император Нерон схватил апостолов Петра и Павла. Оба они были казнены. А Дионисий продолжил их дело, отправившись с проповедями по территориям современной Испании, Франции, Германии. Во время гонений христиан, в Лютеции Галлийской (поселение на месте современного Парижа) епископа афинского схватили, пытали и казнили.

Значение имени и характер

Имя Денис произошло от греческого Дионисиос, что переводится, как "принадлежащий Дионисию" - богу вина и плодородия.

Обладателям этого имени приписывают общительный характер, способности к учебе, везение и легкость с которой они обходят препятствия. Также считается, что Денисы знают счет деньгам, но не скупы, а при выборе жены не лишены корыстных соображений.

Открытки, картинки и гифки с днем ангела Дениса

С днем ангела, Денис! Всего тебе самого светлого.

С именинами тебя

наша дружная семья

поздравляет и велит:

ангел пусть тебя хранит.

Дениска, чаще улыбайся

и с друзьями развлекайся,

чтобы яркой была жизнь.

На плаву всегда держись!

Пусть в этот день все будет гладко,

И жизнь пусть протекает сладко.

От все души тебе, Денис,

шлем поздравления на бис.

Денис, пусть у тебя все будет хорошо. Желания исполняются, цели достигаются, хорошие люди на пути встречаются. Обнимаем тебя. С днем ангела!