17 января - день ангела Дениса. Православные отмечают память Дионисия Ареопагита. Собрали поздравления и открытки с именинами, а также сведения об именинниках и святом Дионисии.
Кто такой Дионисий Ареопагит
У Денисов 24 дня ангела в году, каждый из которых посвящен определенному святому. Считается, что покровительствует тот святой, день памяти которого ближе к вашему дню рождения.
17 января - день ангела в честь Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. Это христианский мыслитель и святой. Он родился в Афинах и получил классическое эллинское образование. Когда он был в Египте, где учил астрономию, произошло затмение Солнца. Это случилось во время распятия Христа. Дионисий сказал, что это знак того, что страждет создатель мира.
По возвращению в Грецию Дионисий за свою мудрость стал членом Ареопага (органа власти). Когда перед Ареопагом выступил апостол Павел, рассказывающий о новом учении, Дионисий уверовал и позже принял крещение и провел три года возле апостола Павла. А сам был рукоположен в епископа Афинского.
Священномученик Дионисий Ареопагит
Дионисий присутствовал при погребении Девы Марии в Иерусалиме. Отправился в Рим, где император Нерон схватил апостолов Петра и Павла. Оба они были казнены. А Дионисий продолжил их дело, отправившись с проповедями по территориям современной Испании, Франции, Германии. Во время гонений христиан, в Лютеции Галлийской (поселение на месте современного Парижа) епископа афинского схватили, пытали и казнили.
Значение имени и характер
Имя Денис произошло от греческого Дионисиос, что переводится, как "принадлежащий Дионисию" - богу вина и плодородия.
Обладателям этого имени приписывают общительный характер, способности к учебе, везение и легкость с которой они обходят препятствия. Также считается, что Денисы знают счет деньгам, но не скупы, а при выборе жены не лишены корыстных соображений.
Открытки, картинки и гифки с днем ангела Дениса
С днем ангела, Денис! Всего тебе самого светлого.
С именинами тебя
наша дружная семья
поздравляет и велит:
ангел пусть тебя хранит.
Дениска, чаще улыбайся
и с друзьями развлекайся,
чтобы яркой была жизнь.
На плаву всегда держись!
Пусть в этот день все будет гладко,
И жизнь пусть протекает сладко.
От все души тебе, Денис,
шлем поздравления на бис.
Денис, пусть у тебя все будет хорошо. Желания исполняются, цели достигаются, хорошие люди на пути встречаются. Обнимаем тебя. С днем ангела!