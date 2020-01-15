Глава фракции "Голос", народный депутат Святослав Вакарчук подтвердил информацию о том, что на новогодние каникулы он летал в Таиланд. Об этом политик рассказал в комментарии изданию "Радио Свобода".

Вакарчук подтвердил, что вместе с семьей несколько дней находился на отдыхе и объяснил, что они выбрали ту страну, в которую часто летают жители Украины.

"Да, я ездил в Таиланд. Я там был несколько дней (где-то в районе недели). Почему эта страна? Мы хотели поехать в теплые края. Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев. Мы прилетели и туда, и назад рейсовым самолетом. Назад, кстати, летели рейсом МАУ", - подтвердил народный депутат.

Его коллеги по фракции Владимир Цабаль и Святослав Юрчишин признались, что все праздники они провели в Украине. "У нас до Нового года аграрный комитет был, а после Нового года готовился к заседаниям. Я ни на курорты, никуда не успел. Единственное, где был, то это в Тернополе 2-3 дня", - рассказал народный депутат Цабаль.

А Святослав Юрчишин провел праздники с семьей и выбирался только в замок Родомысль с детьми. Так как в этот день в замке был выходной день, то он с семьей отправился в музей космонавтики в Житомире.

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна

Напомним, ранее "Страна" публиковала фотографии нардепа с отдыха, а также его видео из Таиланда. При этом после возвращения из отпуска в Таиланде Вакарчук решился скрыться от журналистов.

Также "Страна" разбиралась, кто из политиков тайно ездил за границу на новый год.