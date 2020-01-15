Во время заседания Кабинета министров в правительстве решили отказаться от практики установления больших заработных плат, а их размер решили привязать к суммам в гривне, а не к различным коэффициентам. Об этом сообщается в Telegram-канале нардепа Алексея Гончаренко.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Так, новый минимальный размер оклада чиновников будет составлять два прожиточных минимума (4204 грн, по состоянию на 1 января), а сам суммы зарплат будут привязаны не к коэффициентам, как это было в 2019 году, а утверждены в гривне.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Кроме того, был рассмотрен вопрос надбавок и премий чиновников. Принято решение, что они могут составлять до 200% от самого оклада.

Фото: t.me/oleksiihoncharenkо

Напомним, министры Кабмина резко увеличили свои оклады за счет премий, материальной помощи на решение вопросов оздоровления и социально-бытовых проблем, получив за декабрь до 400 тысяч гривен зарплаты.

Также "Страна" писала, что Глава министерства юстиции Денис Малюська выписал себя премий почти на дюжину окладов. За октябрь 2019 года - 56 000 гривен, премию за ноябрь 2019 года - 67 200 гривен, премию за декабрь 2019 года - 67 200 гривен