Сегодня, 15 января, Владимир Путин прочитал послание Федеральному собранию.

"Страна" кратко пересказывает его основные тезисы. С расширенной версией обращения можно ознакомиться здесь.

С 1 января этого года президент России ввел две популярных и рейтинговых меры в социальной политике.

Первое - программа материнского капитала (выплаты по рождению ребенка) продлена до 2026 (была до 2021 года).

Теперь деньги будут получать не только со второго ребенка, но и на первого тоже.

На первого ребенка теперь - 466 617 рублей (182 тысяч гривен).

На второго ребенка теперь - 616 617 рублей (241 тысяч рублей).

Эти деньги не выдаются налом, но перечисляются на счет матери. Их можно потратить на погашение ипотеки или обучение ребенка в вузе.

Второе - с 1 января этого года выплаты на ребенка будут получать с 4 до 7 лет (было - до 3 лет).

Ежемесячно теперь - по 5,5 тысяч рублей (2100 гривен). Со следующего года - 11 тысяч (4300 гривен). С примечанием - для семей, доходы которых ниже прожиточного минимума.

Самое главное в послании - поправки в Конституцию, которые инициировал Путин.

Две президентские каденции подряд сохранятся. То есть Путин закрепил, что на будущих выборах баллотироваться он не будет.

Требования к будущему главе государства, которые он предложил закрепить в основном законе:

жить в России не менее 25 лет,

отсутствие гражданства или вида на жительство в другой стране не только на период баллотирования, но в принципе.

Путин предложил резко увеличить полномочия Госдумы на формирование правительства. А именно передать парламенту право не только утверждать кандидатуру премьера, но и всех членов правительства (по представлению премьера). Сейчас в России всех членов правительство назначает и снимает президент.

Перехода к чисто парламентской республике не будет. За президентом сохраняется право назначать всех руководителей силовых структур. Но и здесь Путин предложил делать это после консультаций с Советом Федерации.

Президент сможет увольнять председателей Конституционного и Верховного судов. Будут расширены полномочия губернаторов. Высшее руководство и топ-чиновники не смогут иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

Изменения в Конституцию Путин предложил провести через референдум.

Внешней политики он почти не касался. Отметил лишь, что пять ядерных держав (постоянные члены ООН) должны устранить предпосылки для глобальной войны. Об отношениях с Украиной не упоминал.

Как сообщала "Страна", самое резонансное за последние годы послание Владимира Путина было в 2018 году. Тогда он расписал перспективы нового российского оружия, которое даже продемонстрировал. И предупредил, что противоракетная оборона Америку не спасет. Анализ того обращения попал на полосы главных мировых СМИ.

В 2019 году послание Путина было наоборот узко российским и касалось преимущественно социальной политики.