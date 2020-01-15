Украинская певица Оля Полякова однажды столкнулась с домогательствами со стороны высокопоставленных политиков. В интервью Дмитрию Гордону артистка рассказала, что однажды министр культуры времен Виктора Януковича привез ее на президентскую дачу в Ливадии (Крым) в надежде, что вечер закончится интимом.

"Когда я ему отказала, он отказался везти меня домой. И я с костюмами, с туфлями шла по трассе в Ливадии... Слава богу, у меня был уже айфон и я булавкой нашла трассу, где я нахожусь. Вызвала такси, машина приехала и меня забрала", - рассказал певица.

Она рассказала, как ей предлагали интим: "Типа, ага-ага? На что я ответила: "А че? Почему? Что это вообще?" Классную фразу ему сказала: "Вы приходите и уходите, а я останусь навсегда".

Оля Полякова не назвала фамилию министра культуры, который хотел подложить ее под президента, но судя по всему это был Михаил Кулиняк.

О домогательствах с 1:48. Видео: youtube.com

Напомним, что певица Оля Полякова показала себя в купальнике под пикантным углом.

Также мы писали, что летом Полякова анонсировала создание женской партии в Украине.