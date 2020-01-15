Президент России Владимир Путин заявил, что страна открыта для сотрудничества и пытается всячески избежать глобальной войны. Об этом он рассказал в обращении к Федеральному собранию, текстовую трансляцию которой ведет "Страна".

"Надо проявить волю и мужество. Именно пять ядерных держав (постоянные члены ООН) должны устранить предпосылки для глобальной войны. Россия открыта для укрепления сотрудничества. Мы никому не угрожаем. Но нашу шаги по укреплению нацбезопасности были сделаны своевременно", - сказал он.

Напомним, Кремль опубликовал архивное видео с танцами российского лидера Владимира Путина и бывшего президента США Джорджа Буша-младшего в рамках проекта "Путин. 20 лет".

Также "Страна" писала, что глава МИД Австрии заявила, что спонтанно пригласила Владимира Путина на свою свадьбу.