Представители Канады и Швеции призвали украинские власти провести всеобъемлющие общественные консультации по теме нового законопроекта о внесении изменений в Конституцию по децентрализации.

Об этом говорится в официальных заявлениях канадского посольства и посла Швеции в Twitter.

"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту № 2598, которые ограничивают демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласования с принципами Европейской хартии местного самоуправления", - отметили в посольстве Канады.

Скриншот: Twitter/Canada in Ukraine

Шведское посольство в Украине также призвало к общественным консультациям.

"Реформа децентрализации и местного самоуправления в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления является ключевой для европейской интеграции Украины. Швеция как главный сторонник реформы децентрализации в Украине поощряет проведение всеобъемлющих общественных консультаций по проекту №2598", - говорится в сообщении посольства.

Скриншот: Twitter/Sweden in Ukraine

Как писала "Страна", сегодня в посольстве Германии в Украине, комментируя законопроект президента Владимира Зеленского о децентрализации, заявили, что документ не укрепляет права общин.

Напомним, 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти - и 16 декабря появился его текст: президент предлагает ликвидировать понятие "район"; ввести "округ" и институт префектов вместо госадминистраций; выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал проведение 24 января внеочередного заседания Рады для рассмотрения вопроса децентрализации.