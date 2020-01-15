Во вторник, 13 января, в самом центре Днепра - на площади Героев Майдана - на бездомном загорелась одежда. Несмотря на то, что ее быстро потушили, мужчина получил сильные ожоги, которые оказались несовместимыми с жизнью, сообщает пресс-служба полиции.

Первоначально сообщалось, что причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем. Бездомные грелись возле костра, который они развели на площади Героев Майдана. Из-за халатности один из мужчин упал в огонь, вследствие чего на нем загорелась одежда.

Пока бездомный мучился от боли, большинство (в том числе и его товарищ) просто наблюдали за этим. Судя по всему, снять видео для социальных сетей было приоритетнее, чем спасение жизни человека. Из-за безразличия мужчина погиб. Те, кто не сделал ничего для того, чтобы помочь мужчине, попали под часть 3 статьи 136 Уголовного кодекса Украины (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии).

Кроме того, открыто уголовное производство по факту смерти человека - по части 1 статьи 115 (несчастный случай). Сейчас праовоохранители устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Позднее стало известно, что полицейские задержали 26-летнего мужчину, который после совместного употребления настойки боярышника облил потерпевшего спиртосодержащей жидкостью и поджег.

Факт поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. Также с места происшествия правоохранители изъяли 8 пустых бутылок спиртовой настойки боярышника. Мужчину 1993 года рождения, который подозревается в совершении этого преступления, доставили в Шевченковское отделение полиции г. Днепра и опрашивают.

Следователи переквалифицировали уголовное производство с "несчастный случай" на "умышленное убийство".

Видео: youtube.com

Видео: youtube.com

Напомним, что в Днепре вспыхнул дом, в котором обнаружили тело мужчины.

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