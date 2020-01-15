Сегодня, 15 января, возле ТРЦ Ocean Plaza, после жуткого наводнения завершили ремонтные работы магистрального трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерг".

"Были произведены разрытие места повреждения, демонтаж поврежденного трубопровода, выполнены работы по гидроизоляции и укрупнению узлов трубопроводов, заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной в 23 м под проезжей частью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас ремонтники работают над восстановлением асфальтного покрытия.

Напомним, вечером в понедельник 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева в районе торгово-развлекательного центра Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нижний этаж ТРЦ. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 13 человек.

Также "Страна" писала, что киевская прокуратура решила изменить квалификацию уголовного производства по факту аварии теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасности эксплуатации зданий.