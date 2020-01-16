16 января всем знакам Зодиака рекомендуют быть начеку, опасаться мошенников, постарайтесь не раскрывать важные планы. Астрологи советуют отказаться от активных действий, лучше провести день спокойно, с семьей, собирать информацию перед принятием серьезных решений.

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Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов может быть непростой день, несущий разочарование и суету. На пути к целям могут возникать препятствия. Рекомендуется взять небольшой перерыв и отдохнуть, чтобы прийти в себя и набраться сил. В этом состоянии решать проблемы будет легче и эффективней.

Телец (21.04 - 20.05)

Деятельные Тельцы сегодня могут, сами того не осознавая, привлекать в свою жизнь трудности, которые потом будут героически преодолевать. Возможны небольшие разногласия с близкими.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В четверг Близнецы могут заморочиться над тем, что о них думаю другие люди и как они выглядят в глазах окружающих. Но такой подход только отберет ваше время и силы, сконцентрируйтесь лучше на том, что вам важно и интересно.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков могут возникнуть проблемы с соотношением уровня доходов и расходов. Вы можете выбирать то, что вам не по карману. Измените подход к растратам, иначе это чревато разногласиями в семье.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов будет бурлить творческая энергия. Они будут склонны планировать дела, особенно связанные с финансами, такие, которые позволят обеспечить себя на "черный день". День благоприятен для налаживания процессов на производстве.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам сегодня можно попробовать оригинальные и нестандартные подходы в решении проблем. Вы будете как никогда обаятельны и привлекательны для противоположного пола, очарованного вашими талантами.

Весы (24.09 - 23.10)

Весов сегодня ждет хороший день, полный внимания окружающих. Вы сможете успешно наметить цель и выбрать подходящий для вас способ ее достижения.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам нужно быть рассудительными и осторожными. Анализируйте свои дела, избегайте сомнительного. Воздержитесь от алкоголя, есть риск, что вас могут использовать, воспользовавшись тем, что вы не рассчитали дозу.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Четверг обещает Стрельцам неплохие шансы, что руководство оценит ваши старания в профессиональной сфере. Но не почивайте на лаврах. Нужно будет потрудиться, чтобы добиться еще большего успеха.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов хороший день для духовных исканий, для того, чтобы понять себя, как сформировавшуюся личность. Для этого понадобится уединение и спокойствие. Будьте бдительны и не ввязывайтесь в авантюры.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев могут быть размолвки с окружающими, но, если перевести их в позитивное русло, то они развеются. Ваше прекрасное чувство юмора не раз будет выручать вас сегодня.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам сегодня хорошо отдохнуть дома - набраться сил, помечтать. А вечером лучше не сидеть в четырех стенах и отправиться в места скопления людей - театр, кино, кафе, прогулки.

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