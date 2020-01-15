Кабинет министров Украины, сегодня, 15 января, представил нового главу НАПК Александра Новикова. Так, перед заседанием в зал запустили прессу, чтобы она сняла презентацию НАПК перед правительством и приглашенными послами.

Нового главу НАПК представил премьер Алексей Гочарук, после чего Александр Новиков кратко представил общий декларативный план по усилению борьбы с коррупцией.

Само заседание Кабинета министров началось с почти часовым опозданием, хотя послы пришли ровно в 11:00.

Видео: YouTube/КабМін

Напомним, в Минюсте успешно завершили испытания автоматизированного доступа к Единому реестру доверенностей, Наследственному реестру и Государственному реестру актов гражданского состояния граждан.

Также "Страна" писала, что на собеседовании Александра Новикова на должность председателя Национального агентства противодействию коррупции (НАПК), которого назначили на эту должность, на вопрос иностранного эксперта, как он как глава НАПК поступил, если бы узнал, что его заместитель - гей, Новиков ответил, что "готов рисковать".