Российский певец Александр Серов в беседе с изданием СтарХит сообщил, что в конце 2019 года получил ранение из травматического оружия.

По словам Серова, инцидент произошел в кафе в Подмосковье. "Вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу!" - вспоминает Серов. В полицию он не обращался. Медики извлекли резиновую пулю, сейчас артист хромает и находится под наблюдением врачей.

Кто выстрелил в Серова - неизвестно.

Александру Серову 65 лет, он народный артист России. Исполнитель хитов "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь" и других.

Напомним, что украинский певец Виктор Павлик женится на девушке в два раз младше себя.

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