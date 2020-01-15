Премьер-министр Украины Алексей Гончарук распорядился подготовить для всех работников Государственной налоговой службы процедуру переаттестации из-за выявления фактов коррупции в Одесской области. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Мы никому не позволим в новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться "крышей". Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Судя по тому, что эта история произошла недавно - далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились", - сказал он.

Гончарук уточнил, что расследование подобных случаев будет максимально публичным, чтобы люди знали в лицо взяточников и коррупционеров.

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Напомним, Алексей Гончарук объяснил резкое увеличение зарплат членов своего кабинета и их замов тем, что с помощью огромных выплат правительство ушло от теневых схем.

Ранее в Федерации профсоюзов несколько по-другому объяснили гигантские декабрьские зарплаты министров: а именно надбавками за рост ВВП.