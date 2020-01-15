В посольстве Германии в Украине, комментируя законопроект президента Владимира Зеленского о децентрализации, заявили, что документ не укрепляет права общин. Об этом сказано в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

"Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!", - заявили в посольстве.

Фото: twitter.com

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде этот законопроект еще 13 декабря и определил его как неотложный. Изначально документом предлагалось ввести новый перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым.

При этом, расформировываются облгосадминистрации во главе с назначаемыми из Киева губернаторами. Вместо них возникают исполкомы областных советов. Собственно, в этом и заключается децентрализация. В тоже время, потерю губернаторов президент с лихвой компенсирует за счет вводимого института префектов (их назначает глава государства по представлению Кабмина), которые могут отменить любое решение выборных местных властей и по их представлению президент может их распустить и назначить досрочные выборы.

На этот законопроект весьма негативно отреагировали как представители местного самоуправления, так и оппозиция, включая соратников бывшего президента Петра Порошенко, который сам пару лет назад вносил в Раду практически идентичный документ.

В итоге Зеленский все же исправил некоторые положения своего же проекта и 29 декабря на сайте парламента появился обновленный вариант.

Напомним, что сегодня в Раде рассмотрят законопроект по децентрализации.

В то же время Ассоциация городов Украины считает, что законопроект о децентрализации угрожает местной демократии.