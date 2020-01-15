В среду, 15 января, во Львове подорожал проезд в трамваях и троллейбусах, а старые билеты можно будет обменять на новые лишь до 22 января. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Так, теперь стоимость проезда будет составлять 6 гривен или 3 гривны (льготный). Если же покупать билет у водителя, то он обойдется в 7 грн или 3,5 грн (льготный).

Билет для багажа обойдется в 7 гривен. Для того, чтобы сэкономить, можно купить проездной на месяц, который обойдется в 160 гривен.

Кроме того, можно купить туристический проездной. Первый стоит 15 грн и дает право проезда в течение суток. Следующий же за 40 грн лишит вас нужды в одноразовых билетах на 3 дня.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины хочет в 2020 году подготовить законопроект, по которому грузовые автомобили с иностранной регистрацией должны будут платить за проезд по украинским дорогам.

Также "Страна" писала, что в Германии впервые за 17 лет снизилась стоимость проезда в поездах, которые ездят на дальние расстояния.