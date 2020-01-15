Глава министерства юстиции Денис Малюська, который в декабре 2019 года получил премии за 3 месяца на общую сумму 190 400 гривен и зарплату за декабрь в 226 000 гривен, заявил, что высокая зарплата ему нужна для создания запаса, так как "в течение нескольких лет после увольнения его не возьмет на работу ни одна приличная международная компания". Об этом он сообщил в Facebook.

Денис Малюська считает, что высокая зарплата чиновников - это профессиональная необходимость. "О срочной командировке за границу можно узнать за несколько часов до отлета и лететь в таком случае придется за свой счет (если повезет, потом компенсируют). Или приходится быть козлом отпущения для раздраженных судей, когда на меня наложили штраф в 38 420 грн. Искренне надеюсь на вдумчивость апелляционной инстанции", - написал он.

Малюська также считает, что попадание на политическую должность (как его) делает из человека politically exposed person (политического деятеля), и его в течение нескольких лет после увольнения не возьмет на работу ни одна приличная международная компания или организация. "Я, например, после окончания политической карьеры не смогу вернуться к своей предыдущей работы, которой занимался почти 10 лет. Поэтому критически важно не полностью потратить все предыдущие накопления, но и оставить хоть немного на потом", - пишет он.

Фото: facebook.com

Ранее сообщалось, что в среду министров "слуги народа" вызовут "на ковер" из-за огромных премий.

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