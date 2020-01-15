Президент Украины Владимир Зеленский дал Кабинету министров три месяца на то, чтобы больница "Феофания" начала оказывать услуги всем гражданам. Об этом говорится в указе президента №10/2020.

"Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, оказываемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами", - говорится в документе.

Уточняется, что документ вступил в силу уже сегодня, поскольку Зеленский подписал его вчера, 14 января.

Напомним, во львовской поликлинике 4-й городской клинической больницы врач не приняла первой женщину с талоном на прием утром 14 января из-за суеверия.

Также "Страна" писала, что в Киеве на 4-летнего мальчика рухнули тяжелые металлические двери, которые находились в коридоре рядом с регистратурой детской поликлиники № 2 по проспекту Правды 64 А. Ребенок пришел в больницу вместе с мамой 13 января из-за ветрянки.