Правительство Украины в среду рассмотрит доработанный законопроект о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации, пишет Интерфакс-Украина.

Законопроект предполагает сохранение за государством минимум 50%+1 акции "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування" и "Укртранснафты" и 100% "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома".

Согласно пояснительной записке к документу, после первого рассмотрения законопроекта на заседании Кабмина 27 декабря 2019 года состоялись согласительное совещание и заседание правительственного комитета, по итогам которых списки претерпели существенные изменения.

Если в первом варианте Минэкономики допускало продажу до 50% во всех объектах, то теперь их количество сокращено до 22, тогда как в 135 объектов предлагается закрепить в госсобственности 100%.

Напомним, что ФГИ заявил о выполнении плана по приватизации за 2019 год всего на 3%, а затем удалил сообщение.

Также "Страна" публиковала новый список на приватизацию и его реальную цену.