В ночь на 15 января в Киеве по адресу улица Героев Севастополя, 22 в мусорном контейнере нашли тело младенца. Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что о жуткой находке сообщили около полуночи. Для разбирательств направили правоохранителей. Предварительно, мужчина, который проживает неподалеку, перебирал в мусорном баке бутылки. Среди мусора под хламом он увидел странный пакет. Когда мужчина развернул его, то стало ясно, что в пакете младенец. К сожалению, ребенок не подавал признаков жизни. Когда приехали врачи, то они были бессильны.

Полицейским, которые работали на месте, предстоит выяснить все подробности жуткого инцидента. По факту возбуждено уголовное дело по статье 117 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

Видео: facebook.com

Напомним, что под Киевом судят многодетную мать, которая убила своего младенца сразу после родов.

Также мы писали о том, что полиция в Киеве искала мать, которая выбросила собственного младенца в пакете.