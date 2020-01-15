Коммерческий рейс "Лос-Анджелес – Шанхай" во время аварийной ситуации был вынужден скинуть топливо просто над школьным кварталом, из-за чего пострадали более 40 человек. Об этом сообщает пожарная служба Лос-Анджелеса в Twitter.

Фото: twitter.com/LACoFDPIO

Так, у всех пострадавших обнаружен незначительный вред здоровью, который не потребует госпитализации. Больше все пострадали ученики начальной школы Park Avenue, которая находится в 20 км от аэропорта.

"Очевидцы сообщили, что услышали громкий свист, почувствовали запах топлива, а позже ощутили раздражение в глазах", - говорится в сообщении.

Причиной инцидента называют проблемы с двигателем, из-за чего самолет должен был вернутся в аэропорт.

Видео: YouTube/Bro vs. Sis

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