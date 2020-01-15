Помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак, который летал с ним в Оман, объяснил, почему президент задержался с возвращением в Украину 8 января.

По его словам, промедление было связано с закрытием воздушного коридора в связи с крушением самолета МАУ в Иране. И президент вернулся настолько быстро, насколько это было возможно.

Об этом Ермак заявил в интервью "Украинской правде".

Однако, по данным "Страны", были и другие более быстрые варианты вылететь в Украину. Разбирались в ситуации.

Что заявил Ермак о возвращении Зеленского

"Президент вернулся настолько быстро, насколько это возможно было в сложившейся в регионе ситуации. Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел. Хочу также отметить, что так как это была частная поездка президента, ни копейки бюджетных денег не было потрачено ни на дорогу туда, ни на дорогу обратно", - заявил Ермак.

Напомним, что Владимир Зеленский на Новый год прибыл на Прикарпатье в Ивано-Франковскую область. А затем тайно отбыл в Оман, хотя перед этим Офис президента сообщил, что Зеленский задержится в Карпатах еще на неделю. Однако оказалось, что президент тайно отбыл в Оман вместе с семьей, о чем эксклюзивно сообщила "Страна" 5 января. После этого Офис президента заявил, что глава государства пребывает заграницей с рабочей поездкой.

После того, как рано утром 8 января самолет компании МАУ упал вскоре после взлета в Тегеране и погибли 176 человек, пресс-секретарь Владимира Зеленского заявила, что он срочно возвращается в Киев.

Однако возвращение затянулось почти на сутки.

Президент вернулся ночью с 8 на 9 января.

Мог ли Зеленский вернуться раньше?

По информации источников "Страны", у президента изначально были билеты на обратный рейс на 11 января (в Офисе президента ранее сообщали, что в это время он может вернуться из затянувшихся каникул в Карпатах).

Он должен был лететь в бизнес-классе.

После падения Boeing 8 января у президента действительно заторопились домой. И начали рассматривать несколько вариантов.

1. Вернуться рейсовым самолетом, но раньше. При этом вариантов улететь было много. Вот список рейсов из Омана (аэропорт Маскат) 8 января, когда стало известно о падении лайнера МАУ. Как видим, самолеты летают достаточно плотно, и варианты наверняка были.

То есть "закрытый воздушный коридор" 8 января из Омана - это миф.

2. Вернуться президентским самолетом. Он был готов, и экипаж ждал команды на вылет. Но в этом случае у Зеленского не знали, как оформить эту поездку. Ведь это государственный вылет, а поездка в Оман совершалась, как утверждали в Офисе президента, за личные средства Владимира Зеленского.

3. Вернуться чартером. В итоге этот вариант и выбрали. Обычно напрямую такой перелет по времени занимает пять с половиной часов. Но лететь через Ближний Восток после последних событий побоялись, и облетали. В итоге полет занял семь с половиной часов.

То есть, президент мог в теории улететь пусть и чатером, но раньше - сразу, когда стало известно о падении "Боинга". Ведь никаких коридоров не закрывали, судя по трафику в аэропорту Маската (Оман). В этом случае Зеленский, даже облетая опасные районы, мог быть в Украине уже ранним вечером. А по факту он прилетел уже под утро 9 января.