Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал переписки бизнесмена Льва Парнаса с командой Владимира Зеленского, генпрокурором Юрием Луценко, шефом МВД Арсеном Аваковым и бизнесменом Игорем Коломойским.

Парнас - это неформальный представитель советника Трампа Руди Джулиани. Который пытался навести мосты с новым украинским руководством весной и летом 2019 года.

Связующим звеном между Джулиани и рядом влиятельных украинцев и был, в частности, Парнас. Именно он, находясь сейчас под следствием, предоставил переписки Конгрессу, который сейчас пытается протолкнуть импичмент Дональду Трампу. И на данный момент готовит документы для слушаний в Сенате.

"Страна" проанализировала эти переписки, опубликованные на сайте комитета.

"Мороз" от Зе-команды

После победы Владимира Зеленского на выборах, в мае 2019 года, Парнас начал активно связываться с членами его команды - Иваном Бакановым, Сергеем Шефиром, Андреем Ермаком. И пытаться организовать встречу между ними и Джулиани.

Однако наперсники нового президента, судя по перепискам, как могли, уклонялись от этого свидания.

Например, из общения с Иваном Бакановым 2 мая следует, что Джулиани безуспешно пытался созвониться с Зеленским.

Парнас просит Баканова дать ему контакт кого-то, кто находится ближе к Зеленскому - чтобы тот мог "созвонить" украинского президента с представителем Трампа. Однако будущий шеф СБУ говорит, что пока от Зе нет подтверждения, что такой разговор может произойти.

Сам Баканов говорит, что он вообще сейчас за границей и не может ничего сделать.

Через несколько дней Парнас снова "дергает" Баканова, но тот пишет, что новостей нет и нужно ждать. Бизнесмен отсылает соратнику Зеленского статью из New York Times с тезисами Джулиани относительно Украины (там говорится и о необходимости расследовать деятельность семьи Байденов).

Потом Парнас пишет Баканову 15 мая, но тот вообще не дает никакого ответа.

Чуть более успешным было общение Парнаса с советником Зе Сергеем Шефиром. 11 мая они списались, а уже 12-го встретились в столичном ресторане "Прага" на ВДНХ.

Интересно, что через несколько часов после этой встречи Шефир пропал из эфира - перестал отвечать на сообщения Парнаса. Причем вплоть до июля.

Чуть более продуктивным было общение Парнаса с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Правда, это уже было гораздо позже - осенью, когда Зе летал на генассамблею ООН в Нью-Йорке. Видимо, там же был и Ермак.

Парнас предлагает ему встречу, чтобы в ходе нее встретиться еще с кем-то. Ермак называет его "нашим другом".

Был ли это Джулиани - непонятно, как и неясно, состоялась ли встреча. Известно, что Ермак на тот момент уже встречался с советником Трампа летом в Мадриде.

Аваков и Парнас

Еще в переписке с Шефиром Лев Парнас говорит, что передавал Зеленскому письмо от Джулиани. Причем делалось это через Арсена Авакова.

В письме Джулиани поздравляет Зе с победой на выборах и предлагает ему встретиться в Киеве 13 или 14 мая. "Я займу только полчача вашего времени", - обещает советник Трампа.

Правда, как известно, 11 мая Джулиани отменил свою поездку. Однако пытался выйти на контакт с Зеленским - судя по тому, как Парнас осаждал после этой даты членов Зе-команды (15 мая он требовал связи с Зеленским от Баканова).

С главой МВД Парнас наладил контакт еще до избрания Зеленского президентом (хотя уже тогда было понятно, что он победит). 15 апреля они договаривались о встрече, а в конце месяца Парнас пишет Авакову "рад был видеть тебя, мой друг".

Также Парнас лоббирует перед Аваковым интересы некой локомотивной компании, которая не может начать перевозки из-за позиции Мининфраструктуры. Здесь называется некий Влад Якубовский (такой человек упоминается в открытых источниках как глава Государственного агентства экологических инвестиций Украины при президенте Януковиче).

В следующий раз Парнас пишет Авакову в начале мая, снова называет его "мой друг" и просит быть организатором в поездке Джулиани в Киев (она, как говорилось выше, сорвалась).

Уже в конце мая Аваков обещает Парнасу поговорить с Шефиром - видимо, на предмет контакта Джулиани и Зеленского. Однако тот жалуется, что "Сергей не выходит на контакт". Однако шеф МВД не отвечает (как и ранее "пропал с радаров" Шефир).

Парнас и Луценко

Самая интересная часть переписки - это общение Льва Парнаса с Юрием Луценко, тогда еще генпрокурором.

Луценко в прямом смысле слова радостно, используя смайлики, "сдает" человеку Джулиани посла США Мари Йованович.

В марте 2019 года генпрокурор пишет, что Йованович потребовала снять главу САП Назара Холодницкого и пересмотреть состав Верховного суда. А Назар Холодницкий, мол, готов рассказать о заангажированности посла. "Назар ждет".

В том же месяце Парнас просит у Луценко назвать имена "неприкасаемых", которые якобы озвучила Йованович.

"Лещенко, Найем, Шабунин. Все громкие активисты НАБУ", - ответил генпрокурор.

Отметим, что ранее Луценко заявил, что посол США дала ему список тех, кого нельзя преследовать в законном порядке. В переписке с Парнасом он называет их фамилии. И торопит уволить Йованович:

"Если вы не примете решение по мадам - вы ставите под сомнение все мои заявления. В том числе по Б (видимо, речь о Байдене - Ред.)", - предупреждает Луценко.

Почему торопился Луценко - понятно. На повестке дня стояли выборы президента, и по всему было видно, что посольство не поддерживает его патрона - Петра Порошенко.

Видимо, поэтому на Банковой разыграли эту комбинацию, чтобы убрать Йованович с поста - или хотя бы резко ослабить ее позиции, чтоб отвлечь от выборов в Украине.

Поэтому генпрокурор открыто давит на Парнаса. Он говорит, что "успешно движется дело по Злочевскому. Есть показания о перечислении Б... И только вы не можете снять одну дуру".

То есть очевидно, что Луценко пытался "купить" людей Трампа тем, что "подбирается" к Байдену и его делам в Украине. И, судя по всему, они свою часть сделки выполнили: тучи над Йованович начали сгущаться еще в ходе выборов, а в начале мая ее отозвали в Америку.

А вот Луценко потом несколько раз говорил, что претензий у закона к Байдену нет. То есть он просто обманывал Белый дом.

Хотя еще в марте он "соблазнял" людей Джулиани разными деталями этого следствия. Например, тем, что имеет доказательства перечисления денег от компании Burisma фирме Хантера Rosemont Seneca Partners.

По сути Луценко в личных целях и в неофициальной переписке разглашал детали следствия. Что является уголовным преступлением.

Еще что интересно - в апреле Луценко пытался объяснить людям Трампа, что те, кто окружает Зе - это люди Джорджа Сороса и посла США в Украине Мари Йованович. И, кстати, это оказалось правдой - люди, близкие к Демпартии США и структурами Сороса (так называемые "соросята") получили очень сильное представительство в новой конфигурации власти после смены правительства.

Также Луценко каким-то образом сводил Парнаса и Авакова.

В мае и июне Луценко еще контактировал с Парнасом - видимо, у Джулиани не оставляли надежды, что генпрокурор начнет таки открытое следствие по "Буризме". В конце июня генпрокурор говорил, что у него еще есть пару месяцев и некий "план".

Однако, судя по дальнейшим публичным заявлениям Луценко, ничем реальным он Джулиани и Трампу не помог.

Выводы из этой переписки

Как видим, администрация Трампа начала неофициально наводить мосты с новой украинской командой почти сразу. Однако те, по сути, игнорировали Парнаса и отказывались свести Зеленского и Джулиани.

В команде Зе было много представителей грантовой общественности, которая совсем не горела желанием помогать президенту США против демократов. Чем и можно объяснить игнор Зеленского.

Параллельно свою ценность в глазах Белого дома пытался повысить Юрий Луценко. Который обещал американцам расследовать дела Байдена в Украине.

Причем, как видим, в марте - еще до выборов - он преследовал общую с Порошенко цель: нейтрализовать посла Йованович. Что, кстати, им удалось - посла, в конце концов, уволили досрочно.

А уже после победы Зеленского Луценко, как видим, реализовывал сугубо личную цель остаться при власти или как-то с помощью Трампа увеличить свой политический вес в Украине. Чтобы как минимум получить индульгенцию от уголовной ответственности.

И, кстати, пока никто об уголовных делах против Луценко ничего не слышал.