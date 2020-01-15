Сегодня, 15 января, в Верховной Раде рассмотрят законопроекты по децентрализации, Налоговому кодексу, а также в первом чтении проект документа по легализации азартных игр. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так, народные депутаты рассмотрят проект закона, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским об изменениях в Конституцию относительно децентрализации власти для направления его в Конституционный суд.

Также депутатам предложат проголосовать за законопроект об усовершенствовании и изменения Налогового кодекса относительно повышения доступности медицинских средств, которые закупаются за средства госбюджета.

Кроме того, для повторного первого чтения будет предложен альтернативный проект закона о легализации азартных игр.

Помимо этого, народные депутаты рассмотрят законопроект об изменениях в некоторые законы Украины в отношении доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики.

Напомним, во вторник, 14 января, в Верховной Раде сняли с повестки дня вопрос о направлении в Конституционный суд проекта изменений в Конституцию в части децентрализации.

Также "Страна" разбиралась, как во фракции “Слуги народа” решили переписать регламент работы Верховной Рады.