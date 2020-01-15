Под дом президента Украины Владимира Зеленского приехали аграрии с требованием провести референдум касательно рынка земли.

"Первые люди здесь начали собираться с 06:30 утра. Сейчас за моей спиной Мариинский парк. И можете увидеть, сколько людей пришло. Где-то, видимо, более 50 держат различные плакаты, требуют референдума, требуют создать банк земли, чтобы государство могло ею распоряжаться", - сообщает с места корреспондент "112 Украина".

Уточняется, что квартира Владимира Зеленского размещена в доме возле Маринского парка. Сами аграрии пока что не видели самого президента.

Напомним, во вторник, 14 января, под зданием Верховной Рады Украины, где проходило пленарное заседание, митингующие собрались на акции "Нет распродаже земли" и "Руки прочь от охотничьего собаководства".

Ранее "Страна" подробно писала о том, как переписали законопроект по продаже земли и какие лазейки там появились.