Герцогиня Сассекская Меган Маркл не участвовала в переговорах с королевой Елизаветой II, где обсуждался ее переезд с принцем Гарри в Канаду. Об этом сообщает Evening Standart.

Так, 13 января королева собрала всех членов семьи Виндзор в Сандрингемском дворце, чтобы обсудить будущие роли герцога и герцогини Сассекских после того как они решили отказаться от своих прав по старшинству на трон Великобритании. Сама Меган Маркл в это время находилась в Канаде.

Предполагалось, что она будет участвовать в переговорах по телефону, но острой необходимости в этом не было.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл собираются дать большое интервью крупным американскими телеканалам ABC, NBC, CBS, а также известной телеведущей Опре Уинфри, если им не позволят отказаться от привилегий британской королевской семьи.

Как сообщала "Страна", принц Гарри с женой решили отделиться от королевской семьи. Они решили сами зарабатывать себе на жизнь.